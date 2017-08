Tien films om naar uit te kijken op het filmfestival van Venetië

Downsizing (Alexander Payne)

Openen doet het oudste filmfestival ter wereld met Downsizing, het ambitieuze filmproject van Alexander Payne (Nebraska). In die sciencefictionsatire incarneert Matt Damon een man met het grootse plan om zichzelf en zijn vrouw (Kristen Wiig) te verkleinen om zo voordeliger te leven. Payne werkte al een hele poos aan het script, maar moest tot nu wachten om het fikse budget bij elkaar te sprokkelen. Of het resultaat het wachten waard is, zullen we binnenkort weten.

Human Flow (Ai Weiwei)

Ook de Chinese kunstenaar en activist Ai Weiwei dingt dit jaar mee naar de Gouden Leeuw. Met de documentaire Human Flow buigt hij zich over de migratiecrisis. Zo ging hij in 23 verschillende landen op zoek naar de menselijke verhalen achter de cijfers. Dat de film in première gaat in Venetië is overigens geen toeval, liet Weiwei weten aan het Amerikaanse entertainmentmagazine Variety. 'Italië heeft humanitaire steun verleend aan zoveel mensen die wanhopig op zoek zijn naar veiligheid en onderdak. Ik ben dankbaar dat ik mijn film kan laten zien in een land dat nog steeds de westerse traditie van humanitaire waarden handhaaft.'

The Shape of Water (Guillermo del Toro)

Rond Guillermo del Toro's (Pans Labyrinth) nieuwste film hangt al een tijdje de nodige opwinding. Dat Alberto Barbera, directeur van de Mostra, het de beste film van de Mexicaanse cineast in ruim tien jaar noemde, deed daar zeker goed aan. Meer nog, de buzz is zo groot dat 20th Century Fox en Lightstorm besloten om de voorbereidingen van del Toro's volgende film, Fantastic Voyage, even te laten rusten. The Shape of Water zou namelijk wel eens een druk awardseizoen tegemoet kunnen gaan.

Le Fidèle (Michaël R. Roskam)

Ook onze eigenste driekleur wordt vertegenwoordigd in Venetië, al komt ons land er misschien niet al te fraai uit. Le Fidèle, de derde speelfilm van Michaël R. Roskam én de Belgische inzending voor de Oscars, speelt zich namelijk af in het beruchte Belgische gangstermilieu en baadt in een donker sfeertje (in beeld gebracht door onze Nicolas Karakatsanis). Toch is Le Fidèle in eerste instantie een liefdestragedie. Matthias Schoenaerts enAdèle Exarchopoulos nemen de rollen van gedoemde tortelduifjes op zich. En waar beter in première gaan dan in de stad van de liefde?

Mektoub, My Love: Canto Uno(Abdellatif Kechiche)

Bovenstaande Adèle vertolkte eerder al het titelpersonage en naamgenote in La Vie d'Adèle, maar ook de regisseur van dat bejubelde coming-of-agedrama siert de affiche van de Mostra. Met Mektoub, My Love: Canto Uno brengt de Frans-Tunesische regisseur Abdellatif Kechich het eerste deel van (minstens) een tweeluik. Veel is er nog niet over bekend, maar als de film ook maar in de buurt van La Vie d'Adèle komt, mogen we ons aan een arthousepareltje verwachten.

Mother! (Darren Aronofsky)

Met regisseur Darren Aronofsky (Pi, Requiem for a Dream, Black Swan) aan het roer en Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris en Michelle Pfeiffer mee aan boord van het schip heeft Mother! hoge verwachtingen in te lossen. De rascineast palmt deze keer het witte doek in met een horrorprent. Het rustige leventje van een koppel (Lawrence en Bardem) wordt prompt verstoord door enkele onuitgenodigde gasten. En aan de zenuwslopende trailer te zien eindigt dat niet in een vrolijk onderonsje.

The Devil and Father Amorth (William Friedkin)

Er moet iets aan William Friedkin blijven plakken zijn toen hij in 1973 de huiveringwekkende filmklassieker The Exorcist maakte. Meer dan 40 jaar later keert hij terug naar het onderwerp met de documentaire The Devil and Father Amorth. Daarin volgt hij duiveluitdrijver Gabriele Amorth, oftewel 'the Dean of Exorcists', tijdens diens strijd tegen Satan, die logeert in de lichamen van Italiaanse vrouwen. Deze keer geen hoofden die 180 graden draaien, maar de realiteit is al bijna even verontrustend.

Suburbicon (George Clooney)

Staat ook hoog op ons lijstje: Suburbicon, de nieuwe van George Clooney gebaseerd op een oud script van de broertjes Coen. De rustige Amerikaanse buitenwijk Suburbicon heeft alles om de American Dream van eind jaren vijftig te verwezenlijken: goedlachse gezinnen, zonnige temperaturen en een perfect gemaaid gazon. Tot de familie Lodge wordt opgeschrikt door een gewelddadige overval waarbij de vrouw des huizes om het leven komt en haar overgebleven echtgenoot (opnieuw Matt Damon) het heft in eigen handen neemt. Het leven zoals het is: de suburbs. Met onder meer een ietwat labiele Julianne Moore en Oscar Isaac.

Lean on Pete (Andrew Haigh)

Indielieveling Andrew Haigh (Weekend, 45 Years) mag dan weer zijn Lean on Pete komen voorstellen, een dramafilm gebaseerd op de gelijknamige roman van Willy Vlautin. De vijftienjarige Charley woont alleen met zijn vader en ziet zich financieel genoodzaakt een vakantiejob bij een paardenrenbaan aan te nemen. Daar raakt hij bevriend met een geflopt renpaard. Klinkt een tikje melig, maar bij Haigh is het script in goede handen en met onder andere Steve Buscemi en Chloë Sevigny haalde hij stevig acteertalent aan boord.

Virtual Reality

Geen filmtitel, maar wel het vermelden waard. Het filmfestival van Venetië pakt dit jaar uit met een nieuwe competitiesectie: Virtual Reality. Enkele bekende namen zijn muzikante en performancekunstenares Laurie Anderson en filmmaker Tsai Ming-liang, maar het is in eerste instantie een categorie die nieuw talent en experiment moet stimuleren. De geselecteerde films zullen worden bekeken in een speciale ruimte met VR-bril. Het is niet omdat dat van Venetië het oudste filmfestival ter wereld is, dat het minder relevant en bijdetijds is.