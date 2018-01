Tien bands uit de Belgische onderstroom (en drie andere redenen om deze week uit uw kot te komen)

THE SOUND OF THE BELGIAN UNDERGROUND

Tien bands uit de Belgische onderstroom krijgen elk een half uur het podium van de AB om hun ding te doen. En of het nu de Brusselse hiphop van Le 77 (foto), de futuristische elektronica van Obsequies of de Grimes-achtige beats van Golin zijn: de underground bestaat al even niet meer exclusief uit blanke mannen met een gitaar en een distortionpedaaltje.

28/1, AB Club, Brussel, abconcerts.be





KING DICK

Het trashpopalterego van Antwerpenaar Wim De Busser - eerder al actief bij Zita Swoon, Helmut Lotti en Abattoir Fermé. Mocht u zich afvragen waarom iemand zichzelf King Dick noemt, een cape draagt met 'King Dick' erop en platenhoezen uitbrengt met My Little Pony- en Chuck Norris-collages: kijk naar de videoclip van The Sex, geregisseerd door Jonas Govaerts, en alles valt op een rare, rare manier op zijn plaats.

27/1, In de Ruimte, Gent, subbacultcha.be





PHOTO FRICTION

Van de onmogelijke gebouwen op de foto's van Filip Dujardin tot Max Pinckers' in scène gezette taferelen: Photo Friction laat de droge snapshots even links liggen en focust op fotografen die hun beelden construeren, de kijker laten speculeren of spelen met technieken uit de fictie. Een indrukwekkende line-up trouwens, met verder onder meer ook Nicolas Provost, Tine Guns, Charlotte Lybeer (foto) en Koen Broos.

27/1-15/4, Cultuurcentrum, Mechelen, cultuurcentrummechelen.be





BLUSH + FASE

'Ik heb altijd meer film bestudeerd dan choreografie', aldus Wim Vandekeybus. KaskCinema zet zijn Blush - op muziek van 16 Horsepowers David Eugene Edwards - naast Thierry De Meys Fase, een film gebaseerd op de dansvoorstelling die Rosas op de kaart zette.

31/1, KaskCinema, Gent, kaskcinema.be