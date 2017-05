'The Square' wint de Gouden Palm door de aap uit te hangen

Hoe keurig gekleed hij er ook bijloopt, hoe beschaafd hij zich soms ook gedraagt en hoe diep hij ook kan nadenken over kunst, media en maatschappij: in feite is de mens weinig meer dan een driftige aap die de rede meteen overboord kiepert van zodra hij in het nauw gedreven wordt, of hij zijn hormonen voelt opborrelen. Dat is althans de these die de Zweedse regisseur Ruben Ostlund uitdraagt in zijn sociologische komedie The Square. De film kreeg de prestigieuze Gouden Palm op het 70ste filmfestival van Cannes.

