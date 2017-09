The Ark en de platenruiters van de Apocalyps

Twee dagen en drie nachten werd er gefeest tijdens de eerste editie van The Ark, electrocruise en totaalervaring. La Première-radioreporter Guillermo Guiz dook in het kielzog van Uitverkorenen, swingers en fuifnummers van diverse pluimage. 'Het is feest, kerel. Snap je?'