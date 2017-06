Terry Gilliam verrast: 'Opnames Don Quichotfilm zijn klaar'

'Na 17 jaar zijn we eindelijk klaar met het filmen van The Man Who Killed Don Quixote. Ik wil m'n team en iedereen die in dit project geloofde dan ook ontzettend bedanken. Leve Quixote!'

Met die boodschap verbaasde ex-Monty Pythonlid Terry Gilliam de filmwereld dit weekend. Eind vorige maand leek het er nog op dat ook zijn vierde poging om het literaire meesterwerk van Cervantes te verfilmen op een sisser zou uitlopen na een dispuut met zijn producer.

Volgens The Playlist komt de film in de loop van 2018 in de zaal. De cast bestaat uit Adam Driver, Jonathan Pryce, Olga Kurylenko en Stellan Skarsgard.

De drie vorige pogingen op een rijtje

2000: Terry Gilliam legt voor het eerst een plan op tafel voor een film waarin Sancho Panza, de gezel van Don Quichot, vervangen wordt door een gladde marketingjongen, gespeeld door Johnny Depp. Al snel ging alles mis wat er mis kon gaan. Straaljagers vlogen over de set en overstemden alles met hun gebrul. Een zware storm spoelde het filmmateriaal weg. De doodsteek was de dubbele hernia van Jean Rochefort. In november 2000 cancelde Gilliam het project. De documentaire Lost in La Mancha uit 2002 is een kijktip.

2008: Voor de tweede poging wordt Robert Duvall gecast als Don Quichot en blijft Johnny Depp aanvankelijk aan boord, maar al snel verlaat hij het schip om de vierde Pirates of the Carribean-film en The Lone Ranger te draaien. Ewan McGregor heeft interesse, maar dan blijkt het geld op te zijn.

2014: Met Amazon dat de distributierechten wil kopen en John Hurt als hoofdrolspeler wordt er een nieuwe, veelbelovende poging in gang gezet. De pancreaskanker van Hurt beslist daar anders over.