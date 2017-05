Terry Gilliam krijgt ook na vierde poging Don Quichotfilm niet af

Het is een bekend fenomeen in creatieve middens: development hell, het vagevuur tussen de eerste ideeën en het moment dat de afgewerkte film of het album eindeljk klaar is. Zo lag het oorspronkelijke script van Dallas Buyers Club al in 1992 op tafel, maar werd de film pas in 2013 gereleaset. Guns'n'Roses werkte bijna twintig jaar en veertien studio's lang aan Chinese Democracy.

Het bekendste voorbeeld van iemand door development hell ging, is waarschijnlijk Terry Gilliam. Het voormalige lid van Monty Python probeert al jaren om een film te maken op basis van de legende van Don Quichot, maar stuit keer op praktische problemen. Nu oordeelt een rechtbank in Parijs dat Gilliam onwettig aan het draaien is. Dat melden verschillende Spaanse en Portugese media.

De oorzaak is de breuk tussen de regisseur en zijn producent Alfama Films. In oktober 2016 besloot Gilliam van producent te veranderen na budgettaire problemen. Volgens de regisseur lag Alfama Films aan de basis van het dispuut, wat hij ook duidelijk liet verstaan op Facebook. De rechter oordeelt nu dat het contract tussen Alfama Films en hem nog steeds geldt.

De strijd van Terry Gilliam in drie pogingen

2000: Terry Gilliam legt voor het eerst een plan op tafel voor een film waarin Sancho Panza, de gezel van Don Quichot, vervangen wordt door een gladde marketingjongen, gespeeld door Johnny Depp. Al snel ging alles mis wat er mis kon gaan. Straaljagers vlogen over de set en overstemden alles met hun gebrul. Een zware storm spoelde het filmmateriaal weg. De doodsteek was de dubbele hernia van Jean Rochefort. In november 2000 cancelde Gilliam het project. De documentaire Lost in La Mancha uit 2002 is in deze een kijktip.

2008: Voor de tweede poging wordt Robert Duvall gecast als Don Quichot en blijft Johnny Depp aanvankelijk aan boord, maar al snel verlaat hij het schip om de vierde Pirates of the Carribean-film en The Lone Ranger te draaien. Ewan MacGregor heeft interesse, maar dan blijkt het geld op te zijn.

2014: Met Amazon dat de distributierechten wil kopen en John Hurt als hoofdrolspeler wordt er een nieuwe, veelbelovende poging in gang gezet. De pancreaskanker van Hurt beslist daar anders over.

Nu dreigt ook het vierde gevecht tegen de windmolens Gilliam zuur op te breken. Nochtans stond er een mooie cast op de set, met Adam Driver in de rol die Depp oorspronkelijk zou spelen en Michael Palin als Don Quichot. Toch is het onwaarschijnlijk dat Gilliam de moed nu opgeeft. 'Don Quixote geeft me altijd iets om naar uit te kijken. Het meest beangstigende is de film nu effectief maken', zei hij in 2010 aan Variety.

Opvallend: Variety meldt dat er wel opnames voor een andere Don Quichotfilm aan de gang zijn. Chris Poche, regisseur van Over The Hedge, zou die regisseren. Tim Blake Nelson en Jacob Batalon zouden de hoofdrollen spelen.