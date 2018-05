Sven Gatz noemt Girl een prachtfilm die onder de huid kruipt

De Vlaams minister zag de film tijdens het festival van Cannes. 'Ik wik mijn woorden: een wereldtalent ontvouwde zich voor mijn ogen', tweette hij ook al.

Zijn mening werd bevestigd, want 'Girl' won vier prijzen in de Zuid-Franse badstad. Zo won hij als eerste Vlaamse film ooit de Caméra D'Or, de prijs voor het beste debuut. Daarnaast kreeg 'Girl' de Queer Palm 2018, een bekroning voor films in Cannes die thema's als homoseksualiteit, biseksualiteit of transseksualiteit in de kijker zetten. Binnen de competitie "Un certain regard" was er de prijs van de internationale fimcritici (Fipresci), en kreeg de 16-jarige acteur Victor Polster de prijs voor de beste vertolking.

'Ik ben heel fier op en blij voor het hele team rond Lukas Dhont en hoofdrolspeler Victor Polster dat 'Girl', toch ook een beetje onze film, zo mooi doet schitteren op een topfestival', aldus nog Gatz. De film, die het waargebeurde verhaal vertelt van een tiener die geboren is als jongen en ballerina wil worden, kwam tot stand met de steun van het VAF/Filmfonds van de minister.

Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois kwam met felicitaties. 'Proficiat aan Lukas en alle acteurs & crewleden', tweette hij. Ook vanuit de Franse Gemeenschap kwam er reactie. Alda Greoli, minister van Cultuur in de Franse Gemeenschap, loofde 'het lef van een heel jonge filmmaker, die het heeft aangedurfd het thema transseksualiteit met veel verfijning naar het grote doek te brengen'.

Vlaamse primeur

DHont is de eerste Vlaamse winnaar van de Caméra D'Or, maar niet de eerste Belgische. In 1991 won Jaco Van Dormael de prijs met zijn film 'Toto le héros'.

En uiteraard is de School of Arts Gent, waar Dhont studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK), ook uitgelaten. 'De docenten en het bestuur zijn trots en immens blij voor Lukas en het productionele team, met deze triomf en met de erkenning van de kwaliteit van dit debuut', schrijven ze op de sociaalnetwerksite Facebook. 'We ervaren het ook als een bevestiging dat de kunstopleidingen van KASK & Koninklijk Conservatorium ertoe doen en jonge makers op een juiste manier vormen en ondersteunen bij de uitbouw van een eigenzinnig en persoonlijk oeuvre.'

Eerder wonnen andere KASK-studenten al prijzen op het festival van Cannes, zoals Jonas Geirnaert, Felix Van Groeningen en Wannes Destoop.