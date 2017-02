'Song to Song': bekijk de eerste trailer van Terrence Malicks nieuwe film (met sterrencast)

'Song to Song', dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de muziekscene van Austin, bulkt van de grote namen. De hoofdrollen worden vertolkt door Ryan Gosling, Natalie Portman, Michael Fassbender en Rooney Mara.

De prent geeft een impressionistische kijk op de romantische verwikkelingen van twee koppels; dolle verliefdheid, passie, maar ook verleiding en ontrouw. Allemaal stijlvol in beeld gebracht zoals we dat van de Texaanse regisseur gewoon zijn.

De trailer toont ook cameo's van Iggy Pop en Flea, bassist van Red Hot Chili Peppers. Ook toppers als Benicio Del Toro, Cate Blanchett en Val Kilmer sieren de eindgeneriek.

'Song to Song' is de openingsfilm van het Texaanse South by Southwest-festival dat start op 10 maart.