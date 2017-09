'Soms denk ik dat ik mijn leven aan al dat geteken verspild heb'

Het is zijn associatie met de Californische punk die Raymond Pettibon (60) levenslange credibiliteit heeft verleend. Raymond Ginn, zoals Pettibon echt heet, herdoopte in 1977 het punkbandje Panic van zijn broer Greg tot Black Flag. Voor de platenhoezen en flyers van de groep graaide Gregs platenfirma SST gretig - en vaak oneerbiedig - in Raymonds pentekeningen: door hard-boiled misdaadliteratuur en film noir bewasemd werk, dat de jonge kunstenaar aanvankelijk in gefotokopieerde zines verspreidde. De stijl paste Black Flags rauwe hardcorepunk als een boksbeugel. Pettibon ontwierp ook het logo van de groep: vier zwarte, verticale rechthoeken die de impressie van een wapperende vlag geven. Tot op vandaag blijkt die vondst voor punkgezinden onweerstaanbaar om op muren, gitaren, toerbusjes of hun eigen vel te (laten) kliederen. Onder meer muzikant Ryan Adams en acteur Edward Norton dragen het getatoeëerde embleem.

