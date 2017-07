Sofia Coppola reageert op kritiek The Beguiled: 'Ik wilde geen stereotiepe zwarte slaaf opvoeren'

Sofia Coppola bracht The Beguiled van Thomas Cullinan uit 1966 opnieuw naar het witte doek. In 1971 ging regisseur Don Siegel haar al voor. In het boek waar beide films op gebaseerd zijn laat Cullinan Mattie, een zwarte slavin, aan het woord. In de verfilming begin jaren zeventig houdt Siegel zich aan de oorspronkelijke personages en verandert enkel de naam van Mattie naar Hallie. Coppola koos er echter voor op de slavin te schrappen uit haar versie.

Respect

Dat de regisseuse een film over de Amerikaanse burgeroorlog maakt met enkel blanke acteurs kon op heel wat kritiek rekenen. Zelf verdedigt ze haar keuze in een open brief voor Indiewiredoor te stellen dat de focus van haar film ligt op de verlaten blanke vrouwen aan het eind van de burgeroorlog. 'Ik wilde geen racistisch stereotype opvoeren. Feiten en de geschiedenis ondersteunen mijn keuze om blanke vrouwen in totale isolatie te tonen, in een setting waarin de slaven ontsnapt zijn. Bovendien vond ik dat slavernij als zijdelingse plot toevoegen aan het verhaal een belediging is tegenover de slaven van toen.'

Haar keuze om enkel blanke acteurs in te zetten is dus naar eigen zeggen gebaseerd op respect voor de slaven. Hun verhaal hoort niet langs de neus weg vermeld te worden in een film over een ander onderwerp, stelt ze.

Broeierige sfeer

In de prent wilde Coppola de universele thema's van verlangen, lust en de dynamiek tussen mannen en vrouwen naar het scherm vertalen. 'Het verhaal van de isolatie van de vrouwen intrigeerde me. Ze waren afgesloten van de wereld en leefden in een staat van ontkenning. Ik heb gefocust op hoe ze omgaan met onderdrukking en lust wanneer een man in hun verlaten wereld binnentreedt en hoe die situatie de verschillende vrouwen beïnvloedt.'

De vraag die Coppola zich stelde ging niet over de politieke of raciale context, maar over de specifieke situatie waarin deze achtergelaten vrouwen zich in bevonden. 'Wat me interesseerde was de beladen context waarin vrouwen worden opgevoed om mooi en lieflijk te zijn voor mannen, maar er geen mannen in hun omgeving te bespeuren zijn', vertelt ze aan Dazed.

Historische setting

De kritiek dat haar film een verdraaiing van de werkelijkheid is, beantwoordt Coppola door te stellen dat de setting waarin haar personages zich in bevinden historisch accuraat is. De regisseuse las heel wat boeken over de periode van de Amerikaanse burgeroorlog en consulteerde een expert voor de film. De prent werd opgenomen in Madewood, een plantagehuis in Louisiana dat ook gebruikt werd voor de Lemonade-videoclip van Beyonce.

In haar open brief geeft ze aan dat ze de kritiek niet wil negeren en zal meenemen tijdens de voorbereidingen van haar volgende films. 'Ik heb nagedacht over de kritiek en zal dat ook blijven doen.'