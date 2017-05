Sir Roger Moore (89) overleden: 'Ik had graag eens een slechterik gespeeld'

Moore wilde eerst kunstschilder worden en werkte later als model. Na enkele figurantenrollen, zonder veel succes, scoorde hij zijn eerste grotere rol als Wilfred van Ivanhoe in de tv-serie Ivanhoe. Tv bleek hem aanvankelijk beter te liggen dan film, want in 1962 brak hij definitief door als Simon Templar in The Saint.

Na het einde van de reeks ging hij zich meer richten op films, alweer zonder succes, en vervolgers weer op tv. Dat de reeks The Persuaders, met onder meer ook Tony Curtis, snel afliep, was een zegen voor hem. Zo kon hij in 1973 debuteren in Live and Let Die, de eerste van zeven James Bondfilms waarin hij 's werelds beroemdste geheim agent zou vertolken. Naast zijn debuut waren dat The Man With the Golden Gun (1974),The Spy Who Loved Me (1977), Moonraker (1979), For Your Eyes Only (1981), Octopussy (1983) en A View to a Kill(1985).

Jaren later zou hij nog steeds met 007 worden geassocieerd. 'Mensen noemen me nog steeds Mr. Bond en ik vind dat helemaal niet erg, waarom zou ik?' zei hij erover. Dat hij verder alleen helden speelde, vond hij jammer. 'Ik heb heel mijn leven helden gespeeld, omdat ik er uitzag als een held. De rollen die me werden aangeboden hadden weinig meer om het lijf dan eruitzien zoals ik eruitzag', zei hij ooit in een interview. 'Ik had graag eens een echte slechterik gespeeld.'

Na zijn Bondjaren deed Moore het heel wat rustiger aan. In 1991 werd hij benoemd tot UNICEF goodwillambassadeur.

Moore leed al langer aan kanker. 'Het meest trieste aan ouder worden is dat de meeste van mijn vrienden al weg zijn', zei hij over zijn leeftijd in een interview uit 2014 in The Guardian. 'Ik mis David Niven nog het meest. Ik kan zijn films nog steeds niet zien zonder een traan te laten.'

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg -- Sir Roger Moore (@sirrogermoore) 23 mei 2017

Reacties uit Hollywood

Few are as kind & giving as was Roger Moore. Loving thoughts w his family & friends. He will be missed too by UNICEF pic.twitter.com/fYAEUqAaaw -- Mia Farrow (@MiaFarrow) 23 mei 2017

Roger Moore , loved him -- Russell Crowe (@russellcrowe) 23 mei 2017

Farewell dearest Roger. All our love, Andrew and Madeleine -- Andrew Lloyd Webber (@OfficialALW) 23 mei 2017

