Regisseuse Miranda July deelt feministisch filmarchief

Ook dit jaar blijven de Oscars een door mannen gedomineerd gebeuren. Amper twintig procent van de genomineerden is vrouwelijk. Toeval of niet, maar net nu komt schrijfster, actrice, regisseuse en kunstenares Miranda July met haar project Joanie 4 Jackie naar buiten. In 1995 begon ze, op 21-jarige leeftijd, een undergroundnetwerk met de bedoeling een revolutie van vrouwelijke filmmakers te ontketenen. Wat de feministische Riot Grrrl-beweging destijds deed met muziek, wilde zij bereiken met film. Dat deed ze aan de hand van de toen hipste vorm van communicatie: de kettingbrief. Vrouwen wereldwijd stuurden via de post eigen materiaal door en kregen in ruil een tape met tien filmpjes teruggestuurd; hun eigen film aangevuld met die van negen andere vrouwen.

Vrouwelijke weerstand Toen het project steeds meer mensen bereikte, begon July met de ingezonden films rond te trekken voor screenings en bijeenkomsten in scholen en galerijen. Het doel was simpel maar duidelijk: vrouwelijke, feministische filmmakers verbinden om samen weerstand te bieden tegen de heersende vrouwonvriendelijke mainstreamcinema. De ontmoetingen met deze vrouwen bleven een inspiratiebron voor Miranda July, die zich later met films als Me and You and Everyone We Know en de roman The First Bad Man op de kaart zette. 'We gaven elkaar een krachtige ruimte die ik nog steeds in mijn hart draag en waar ik op verder heb gebouwd, vaak geconfronteerd met gemene en ontmoedigende misogynie', aldus Miranda July op haar Instagramaccount.

Meer dan twintig jaar later krijgt The Getty Research Institute het complete archief in handen, waaronder dozen vol tapes, posters, brieven en gênante notities, maar ook archiefmateriaal van kunstenaars als Robert Mapplethorpe en Yvonne Rainer. Je kan het allemaal terugvinden op de zopas gelanceerde website joanie4jackie.com.

Jozefien Wouters