Regisseur Lukas Dhont mag naar Cannes met debuutfilm Girl

Girl, de debuutfilm van Lukas Dhont, is geselecteerd voor Un Certain Regard van het Filmfestival van Cannes. Die nevencompetitie behandelt films die experimenteren met niet-traditionele technieken.

Dhont vertelt in Girl het verhaal Lara, een meisje van 15 jaar dat geboren werd als jongen en ballerina wil worden. 'Ik heb altijd een zwak gehad voor personages die uitdagen en mensen die op een of andere manier veranderen. Daarnaast heb ik ook een grote interesse voor gender', vertelde Dhont daarover in Knack Weekend.

De rol van Lara wordt vertolkt door Victor Polster. Arieh Worthalter neemt het personage van Lara's vader op zich en daarnaast zijn er ook belangrijke rollen voor Valentijn Dhaenens en Katelijne Damen.

Hugo Claus

'Ik ben ontzettend blij met het parcours dat ik met Girl heb mogen afleggen en het vertrouwen dat ik van velen heb gekregen om mijn eerste speelfilm op deze manier te maken', zegt Dhont in een reactie, uitgestuurd door het Vlaams Audiovisueel Fonds. 'Girl nu in wereldpremière mogen voorstellen op het Filmfestival van Cannes voelt gewoon... ongelooflijk.' Het VAF voegt eraan toe dat het van 1989 geleden is dat er nog eens een Vlaamse film geselecteerd was voor Un Certain Regard. Dat was toen Sacrament van Hugo Claus.

In een reactie feliciteert Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) de filmmakers en crew: 'Een topprestatie van een getalenteerd cineast en getalenteerde acteurs. Door de investeringen in Vlaamse audiovisuele productie via het VAF/Filmfonds speelt onze kleine regio mee op internationaal niveau.'

Donderdag maakte het Filmfestival ook de films bekend die in de officiële competitie zitten en dus de 71ste Gouden Palm kunnen winnen.