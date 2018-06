Rechter: 'Terry Gilliam heeft de rechten van Don Quichot-film niet'

Regisseur Terry Gilliam heeft een proces verloren voor het Parijse Hof van Beroep tegen Paolo Brancon, de voormalige producer van zijn film The Man Who Killed Don Quixote. Dat meldt Screen Daily. Gilliam moet ook een boete betalen van 10.000 euro aan Alfama Films, het bedrijf van Branco.

Eerder won Gilliam al een juridische strijd tegen Branco om de film in première te mogen laten gaan op het Filmfestival van Cannes. 'De film is illegaal gemaakt', zegt de producer nu. 'Ik heb voor de eerste keer zoveel mensen zien meewerken aan een film waarvan ze de rechten niet hadden.' Branco houdt alle medewerkers verantwoordelijk, ook de mensen die de film verdeelden in Frankrijk en naar Cannes brachten.

Gilliam zelf heeft nog niet gereageerd. Voor hem en The Man Who Killed Don Quixote is het alweer een nieuw obstakel. Het maken van de film sleept al meer dan twintig jaar aan.