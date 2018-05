Punkrockmusical Leto steekt de middelvinger op naar Poetin

In de voormalige Sovjet-Unie waren tieners niet zozeer tuk op Lenin en Stachanov, maar wel op The Beatles en Bowie. Regisseur Kirill Serebrennikov zapt in deze luchtige, energieke pseudobiopic terug naar het Leningrad van de vroege jaren tachtig waar we kennis maken met enkele Russische rockers die de repressie van het regime aan hun leren laarzen lappen. Of dat, tussen het zingen, fuiven en vrijen door, toch proberen.

Een dun romantisch verhaaltje over rivaliserende partners in rhyme, fraaie beelden in nostalgisch zwart-wit en leuke, videoclipachtige en met tekst en tekeningen geanimeerde passages van klassiekers van T-Rex, Lou Reed en Talking Heads vertellen niet alleen het gefictionaliseerde ontstaansverhaal van Kino, een van de populairste Sovjetbands van weleer. Leto - wat 'zomer' betekent in het Russisch - brengt vooral hommage aan de vrijheidsdrang van kids toen en nu, iets wat Serebrennikov alvast mocht bekopen met een reisverbod uitgevaardigd door vadertje Vladimir.

Een luchtige, liefdevolle punkrockmusical die de middenvinger opsteekt richting Poetin en co.