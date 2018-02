Productiehuis van Harvey Weinstein vraagt faillissement aan

The Weinstein Company, het productiehuis van de gecontesteerde producer Harvey Weinstein en zijn broer, heeft zondag het faillissement aangevraagd. Dat maakt het bedrijf zelf bekend.

De aankondiging is het voorlopige sluitstuk van de neerwaartse spiraal waarin het bedrijf belandde nadat Weinstein in oktober door tientallen vrouwen werd beschuldigd van seksueel misbruik. Vrijwel meteen daarna ontsloeg The Weinstein Company hem en kwam het bedrijf onder meer door gerechtskosten in de schulden te zitten.

Eerder werden pogingen gedaan om het bedrijf te verkopen. De belangrijkste kandidaten waren investeerders Ron Burkle en Maria Contreras-Sweet, die 275 miljoen dollar,plus de overname van nog eens 225 miljoen dollar aan schulden, veil hadden om The Weinstein Company te kopen en het bedrijf helemaal door vrouwen te laten leiden. In een brief van het bedrijf zelf worden ze ervan beschuldigd zich niet aan de afspraken te hebben gehouden en worden hun voorstellen 'een illusie' genoemd. 'De Raad van Bestuur heeft nu geen andere optie dan te kiezen voor de enige leefbare optie om de resterende waarde van het bedrijf te maximaliseren: een ordelijk faillissement.'

The Weinstein Company bestaat sinds 2005 en produceerde in zijn bestaan tientallen succesvolle films als The King's Speech, Inglorious Basterds en The Imitation Game.