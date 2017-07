Productiehuis Menuet stopt ermee

Dirk Impens heeft beslist om zijn productiehuis Menuet op te doeken. Dat bericht Cinevox en werd ons ook bevestigd door Menuet zelf. Impens vindt het naar eigen zeggen geen triest nieuws . 'Dit is geheel en al mijn eigenste beslissing, mijn eigenste keuze, net zoals ik de voorbije 30 jaar ook grotendeels zelf keuzes gemaakt heb.' Verder wil hij er geen commentaar over geven. 'Ik heb gewoon nu geen goesting om daar meer over te zeggen. Dat zal ik ooit wel eens doen, als dat dan nog iemand interesseert', verklaart hij aan Cinevox.

Impens produceert al sinds meer dan 25 jaar films, van Blueberry Hill (Robbe De Hert) en Daens (Stijn Coninx) tot De helaasheid der dingen en Belgica, beiden van Felix Van Groeningen. Daarnaast is Menuet de motor geweest achter heel wat series, zoals Terug naar Oosterdonk, Katarakt, Coppers en de nog uit te zenden reeksen 13 geboden en De bende van Jan De Lichte.

De twee films die in de maak zijn, werken Menuet en Impens wel nog af: Verborgen verlangen van Maarten Moerkerke en Under My Skin van debutant Lukas Dhont. Het smelt, de verfilming van het boek van Lize Spit, gaat naar een ander productiehuis.