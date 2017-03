Poolhert houdt crowdfunding voor eerste fictiefilm: 'Mensen hebben nood aan een positief verhaal'

Dat de namen van de Poolherten misschien niet meteen een belletje doen rinkelen, valt te begrijpen, maar de kans is groot dat u al wel één van hun producties heeft gezien. Er is de bevreemdende videoclip voor If So van School is Cool, met een meute feestende Aziaten in een Chinese supermarkt. In het meer serieuze register maakten ze voor Vranckx en de Nomaden een reportage over minderjarige vluchtelingen, regisseerden ze de documentaire 'Ingewikkeld' over leven met een psychose, voor De Morgen draaiden ze filmpjes over onder andere transgenders, leven met borstkanker en creatief ondernemerschap. Die maatschappelijke insteek weten ze steeds bewuster in hun werk te verweven.

Emotionele basis

De Hert vertelt dat ze in de eerste plaats de menselijke kant van een verhaal willen tonen. 'Het is nooit de intentie geweest, maar de laatste tijd staan we steeds vaker stil bij het humane aspect van ons werk. Zo kom je al snel terecht bij sociaal geëngageerde onderwerpen. Het is jammer dat mensen daar meteen een politiek engagement in zien, terwijl wij gewoon verhalen willen brengen die er toe doen.' Voor Samen Gelukkig zoeken De Hert en Pollard het ook in de sociale sfeer. In de kortfilm vertellen ze het verhaal van een Irakese vluchteling en diens onwaarschijnlijke vriendschap met drie Belgische senioren.

Delen We willen gewoon verhalen brengen die er toe doen.

Het scenario schreven de dames in samenwerking met Mohanad Muhktar, die tevens de hoofdrol voor zijn rekening neemt. In 2008 vluchtte hij zelf vanuit Irak naar België. Muhktar verdiende in Bagdad zijn sporen als acteur en scenarist maar sinds hij hier woont, is het moeilijk om zijn creatieve carrière te hernemen. 'De verhaallijn is fictief, maar Mohanad heeft ook persoonlijke elementen in het scenario verwerkt. Hij vindt dat het vluchtelingenthema groter is dan hemzelf, maar de emotionele basis komt wel van hem. Op die manier maken we het een herkenbaar verhaal, er zijn immers zó veel mensen die hun thuis en land hebben verlaten.'

Twee keer oorlog

De Hert en Pollard vinden het belangrijk om het verhaal zo authentiek mogelijk te presenteren. Als vluchteling kan Muktar haast niet dichter bij het onderwerp staan, maar ook de senioren hebben hun bagage. De film slaat een brug tussen twee conflicten: de huidige oorlog in de Arabische wereld enerzijds en de Tweede Wereldoorlog zoals de oudere acteurs die beleefden. Die acteurs vond De Hert in haar eigen familie 'Eigenlijk hebben onze grootouders hetzelfde meegemaakt, het leek ons een logische keuze om hen te laten meespelen. Er bestaat een erg negatief beeld over vluchtelingen, terwijl de ouderen in dit land vaak in hetzelfde schuitje hebben gezeten.'

Delen We gaan vechten om de crowdfunding te doen slagen.

Op het Internationaal Kortfilmfestival in Leuven wonnen ze in december de prijs voor het Beste Scenario. De jury loofde het project om zijn menselijkheid en warmte, wat voor het team achter Samen Gelukkig een extra motivatie was. Om het project te doen slagen, hopen de dames op enige goodwill van het publiek. Met een crowdfunding proberen ze het nodige budget bijeen te sprokkelen. 'We gaan vechten om de crowdfunding te doen slagen, en zijn daar ook optimistisch in, maar in het ergste geval vinden we wel een andere manier om de film te financieren. We geloven te hard in het project en doen het met zo veel goesting dat we dit niet meer laten verwateren. Mensen hebben nood aan een positief verhaal.'

Samen Gelukkig gaat in première in december, op het Internationaal Kortfilmfestival in Leuven.