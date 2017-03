Please Release Me: Belgische zalen redden Russische parel 'Under Electric Clouds' van de vergetelheid

KaskCinema in Gent, Cinema Zuid in Antwerpen, Roxy in Koersel, Buda in Kortrijk en Cinema Zed in Leuven trakteren, met Knack als partner, elke maand op een topfilm die in dit land geen release heeft gekregen. Wordt deze maand van de vergetelheid gered: Under Electric Clouds van Aleksej Aleksejvitsj German.