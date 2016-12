Pierce Brosnan geëerd voor zijn hele carrière

Brosnan kreeg de onderscheiding ter gelegenheid van de 29ste European Film Awards in het Poolse Wroclaw, de Europese Culturele Hoofdstad 2016.

Voormalig agent 007 ontving de prijs uit handen van regisseur Susanne Bier, met wie hij samenwerkte voor de langspeelfilm "Love is all you need" (2012). "Sinds ik 17 jaar oud was had ik het brandende verlangen om acteur te worden", aldus een zichtbaar bewogen Brosnan, die vervolgens een woord van dank richtte aan zijn echtgenote.

"Actie, komedie en romantiek, Pierce Brosnan was te zien in alle genres, zij het als KGB-agent Valeri Petrofsky in 'The Fourth Protocol' van John Mackenzie (1987), als de neurotische huurmoordenaar Julian Noble in 'The Matador' van Richard Shepard (2005), als de voormalige kapitein Gideon in 'Seraphim Falls' van David Von Ancken (2006), als gepensioneerde die een louche zakenman najaagt in 'The Love Punch' van Joel Hopkins (2013), of als de voormalige Britse premier Adam Lang in 'The Ghost Writer' van Roman Polanski (2010)", zo zei de Europese Filmacademie.

Van Mister Johnson tot The Foreigner

De acteur liet zich ook opmerken in 'Mister Johnson' van Bruce Beresford (1990), 'The Lawnmower Man' van Brett Leonard (1992), 'The Thomas Crown Affair' van John McTiernan (1999), "The Tailor of Panama" van John Boorman (2001), 'Mamma Mia!' van Phyllida Lloyd (2008) en ook 'The November Man' van Roger Donaldson (2014). Hij zal ook te zien zijn in de aanstaande film 'The Foreigner' van Martin Campbell, met Jackie Chan.

De lijst van films waarin Brosnan meespeelde is lang, maar zijn belangrijkste rol was ongetwijfeld die van James Bond, die hij vertolkte van 1995 tot 2002 in 'GoldenEye', 'Tomorrow Never Dies', 'The World Is Not Enough' en 'Die Another Day'.

Naast zijn acteercarrière heeft Pierce Brosnan ook een eigen productiebedrijf waarmee hij al elf films gemaakt heeft. (Belga)