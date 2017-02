Peter Krüger verfilmt 'The Age of Magic' van Booker Prize-winnaar Ben Okri

Het is de eerste keer dat een roman van de Nigeriaans-Engelse schrijver verfilmd wordt. Krüger en Okri nemen samen de adaptatie voor hun rekening. Het duo is momenteel volop bezig met bewerken van het boek tot een scenario dat verfilmd kan worden.

Het verhaal gaat over de lotgevallen van een filmploeg die door allerlei omstandigheden strandt in een mysterieus en paradijselijk stadje. Peter Krüger zal voor de verfilming uitgaan van zijn eigen interpretatie van het verhaal en wil er een poëtische en spannende film van maken over het menselijk verlangen naar geluk tegen de maatschappelijke achtergrond van het einde van Europa. De opnames van 'The Age of Magic' zullen vermoedelijk plaatsvinden in 2018. De release is voorzien voor 2019.

Krüger werkte eerder al samen met Ben Okri voor 'N-The Madness of Reason', Krügers documentaire die in 2014 uitgenodigd werd voor het Forum van de Berlinale en bij ons drie Ensors won, waaronder één voor beste film.