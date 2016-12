Paul Verhoeven juryvoorzitter van Berlinale 2017

Het filmfestival van Berlijn krijgt begin volgend jaar een Nederlander aan het hoofd van de jury: Paul Verhoeven. Dat hebben de organisatoren aangekondigd.

'Met Verhoeven als jurypresident hebben we een filmmaker gekozen die films in diverse genres heeft gemaakt in zowel Europa als Hollywood', zegt festivaldirecteur Dieter Kosslick. Hij looft ook Verhoevens 'creativiteit, moed en zijn behoefte om te experimenteren'.

Verhoeven staat dit jaar weer op het cinematografische voorplan. Tien jaar na 'Zwartboek' komt de soms verguisde maar vaker gevierde cineast aanzetten met het drama 'Elle', waarin het Franse filmicoon Isabelle Huppert de hoofdrol vertolkt. De intussen 78-jarige Nederlander heeft ook Hollywoodfilms als RoboCop (1987), Basic Instinct (1992) en Showgirls (1995) achter zijn naam staan.

De Berlinale 2017 vindt plaats van 9 tot en met 19 februari. (DB)