Paul McCartney toont zijn kostuum voor nieuwe 'Pirates of the Carribean'

Op 25 mei komt Dead Men Tell No Tales in de zalen, het vijfde deel van de Pirates of the Carribeanreeks. Veel is er van de film nog niet geweten, behalve dat kapitein Jack Sparrow (Johnny Depp) op zoek moet naar de drietand van Poseidon. En dat Paul McCartney meespeelt.

Wat de ex-Beatle van plan is, weet niemand. Vanity Fair meldt dat McCartney middenin een actiescène verschijnt, die werd toegevoegd nadat de film was afgewerkt. McCartney zelf heeft alvast een filmposter gedeeld van zichzelf in vol piratenornaat. De legendarische muzikant is amper te herkennen onder de verwilderde baard.