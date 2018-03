Oscarwinnaar Guillermo Del Toro geeft lezing in Brussel

Het Brussels International Fantastic Film Festival pakt uit met een uitzonderlijke primeur. Regisseur Guillermo Del Toro, die afgelopen weekend nog de Oscar voor beste film en beste regisseur won met The Shape of Water, geeft op 11 april een lezing in het kader van het festival.

Wie is Guillermo Del Toro? Geboren in 1964 in Guadalajara, Mexico.

Knutselt op zijn achtste zijn eerste filmpje ineen met de 8mmcamera van zijn pa. Zijn Planet of the Apes-speelgoedfiguurtjes fungeren als cast.

Leerde de special-effects- en make-upstiel bij Dick Smith, bekend van The Godfather, The Exorcist, Amadeus en andere klassiekers.

Maakt in 1997 zijn Hollywood - entree met Mimic, die danig wordt verknipt door producent Harvey Weinstein.

Is beste vrienden met landen vakgenoten Alfonso Cuarón en Alejandro González Iñárritu. 'The Three Amigos' richten in 2007 de productiefirma Cha Cha Cha Films op.

Maakt strips en schrijft zelfs romans. Samen met coauteur Chuck Hogan publiceerde hij de vampiertrilogie The Strain, The Fall en The Night Eternal.

Volgens de organisatie zal Del Toro een uitgebreide masterclass geven over zijn carrière, begeleid door de Belgische regisseurs Fabrice du Welz en Jonas Govaerts. 'Je hoort het allemaal, van het schrijven van El espinazo del diablo terwijl hij nog op de schoolbanken zat tot die ene keer tijdens de opnamen van Blade 2 toen de volledige crew tijdelijk blind werd', klinkt op het Facebookevenement.

Tickets voor de masterclass kosten 10 euro en zijn te koop op de website van het BIFFF.