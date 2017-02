Live Oscars beste mannelijke en vrouwelijke bijrol naar Afrikaans-Amerikaanse acteurs

03:45

Beste vrouwelijke bijrol

De Oscar voor beste vrouwelijke bijrol gaat naar Viola Davis voor haar rol in Fences. Ze was een keer eerder genomineerd voor beste vrouwelijke hoofdrol voor haar rol in de film The Help.

In 2015 won ze als eerste zwarte vrouw een Emmy voor haar hoofdrol in 'How to get away with murder'. Ze gaf toen een gepassioneerde toespraak over het gebrek aan rollen voor zwarte vrouwen.

In haar toespraak vanavond kwam ze op voor mensen die niet bang zijn voor zichzelf op te komen, geinspireerd op het personage dat ze in Fences speelde. "The only place that people with a lot of potential have in common is the graveyard", zei ze.

Vervolgens bedankte ze met tranen in haar ogen haar tegenspeler en regisseur Denzel Washington, en haar ouders, zussen, echtgenoot en dochter. "Jullie leren me elke dag hoe te leven en lief te hebben. Ik ben zo blij dat jullie de fundering van mijn leven zijn."