Oscars 2018: veel aandacht voor vrouwen, The Shape of Water is het grote prijsbeest

De Oscars werden voor de 90e keer uitgedeeld. In zijn openingsmonoloog ging presentator Jimmy Kimmel (die vorig jaar ook presenteerde) direct in op de olifant in de kamer: 'Als je naam geroepen wordt, blijf dan nog even zitten. We moeten even dubbel checken dat je echt gewonnen hebt', zei hij tegen de volle zaal in het Dolby Theater in Los Angeles. Vorig jaar werd per ongeluk de Oscar voor beste film uitgereikt aan La La Land, terwijl Moonlight de echte winnaar was.

Kimmel ging ook uitgebreid in op Harvey Weinstein, en de #MeToo-beweging die de val van Weinstein teweeg heeft gebracht. Kimmel wees naar het grote Oscarbeeld op het podium en zei: 'Oscar is de meest geliefde en gerespecteerde man in Hollywood, om een hele goede reden. Hij houdt z'n handen waar je ze kunt zien, zegt nooit iets onbeleefds en het belangrijkste, hij heeft geen penis.' Verder zei Kimmel over seksueel wangedrag op de werkvloer: 'De wereld kijkt naar ons. We moeten een voorbeeld stellen. Als we succesvol zijn, hoeven vrouwen alleen nog maar met intimidatie te maken te hebben de hele tijd op alle andere plekken waar ze heen gaan.'

Halverwege de avond namen Ashley Judd, Salma Hayek en Annabelle Sciorahet podium. De actrices zijn een paar van de vrouwen die Weinstein beschuldigden van seksuele intimidatie en namen hun moment bij de Oscars om alle vrouwen die naar voren gekomen zijn het afgelopen jaar, binnen en buiten Hollywood, te bedanken voor hun moed.

Diversiteit in Hollywood

Er werd gedurende de avond regelmatig stilgestaan bij het belang van inclusiviteit in Hollywood. Bijvoorbeeld toen de Pixar-film 'Coco', over de Mexicaanse Dag van de Doden, de Oscar voor beste animatiefilm won. 'Coco is het bewijs dat kunst de wereld kan veranderen en verbinden', zei producent Darla K. Anderson. 'En dat kan alleen als we een plek hebben waar iedereen het gevoel heeft dat hij gehoord wordt door anderen.' Haar collega Lee Ulkrichviel haar bij: 'Mensen in de marge hebben het recht het gevoel te hebben dat ze erbij horen. Representation matters.'

Eerder op de avond hadden acteurs Lupita Nyongo (Black Panther) en Kumail Nanjiani (The Big Sick) al aandacht gevraagd voor de zogenaamde 'Dreamers' - Amerikaanse immigranten zonder officiële verblijfsvergunning die al maanden onderwerp van hevig politiek debat zijn. Nyongo en Nanjiani zijn beide immigranten (Nyongo komt uit Kenia, Nanjiani uit Pakistan) en vertelden hoe zij droomden ooit in Hollywood te kunnen werken. 'Wij zijn ook dromers. Dromen zijn de fundering van Hollywood, en dromen zijn de fundering van Amerika.'

Toen comediennes Tiffany Haddish en Maya Rudolph de Oscar voor documentaire en korte films uitreikten, maakten ze grapjes over dat de Oscars nog steeds 'wit genoeg' waren. Daarbij verwezen ze naar de kritiek van een aantal jaar geleden toen er vrijwel alleen maar witte genomineerden waren. 'Maak je niet ongerust', zei Haddish, 'er zijn backstage nog zat witte mensen!'

Het korte optreden van Haddish en Rudolph werd op Twitter met veel enthousiasme ontvangen, en er werd al een paar keer geopperd: zien we hier de presentatoren van volgend jaar?

Can we get Tiffany Haddish & Maya Rudolph hosting next year's Oscars? Thank you. Bye. — Kaitlyn Saint (@HeresKaitlyn) March 5, 2018

Tiffany Haddish and Maya Rudolph should be hosting. #Oscars — Angelica Jade (@angelicabastien) March 5, 2018

En toen Frances McDormand haar Oscar voor Beste Vrouwelijke Hoofdrol ophaalde, vroeg ze alle vrouwen in het publiek die een nominatie op zak hadden die avond op te staan. 'Kijk om je heen mensen. Deze vrouwen hebben verhalen te vertellen. Praat vanavond op de feestjes niet met ons over hoe je onze projecten kan financieren, maar kom over een paar dagen naar onze kantoren.' Onder andere Meryl Streep, Laurie Metcalfen Margot Robbie stonden trots op en applaudiseerden van McDormand's oproep de stemmen van vrouwen beter te laten horen in Hollywood.

De winnaars

'The Shape of Water' was dertien keer genomineerd, en won vier prijzen, waaronder beste regisseur en beste film. De andere grote winnaar was 'Three Billboards outside Ebbing, Missouri', die onder andere beste mannelijke bijrol en beste vrouwelijke hoofdrol won.

Hier zijn de winnaars van de avond, in volgorde van uitreiking:

Beste mannelijke bijrol

Sam Rockwell, voor zijn rol in 'Three Billboards outside Ebbing, Missouri'.

Beste haar en make-up

Kazuhiro Tsuji, David Malinowski en Lucy Sibbick voor 'Darkest Hour'.

Beste kostuumontwerp

Mark Bridges voor 'Phantom Thread'

Beste documentaire (speelfilm)

Bryan Fogel en Dan Cogan voor 'Icarus'.

Beste Sound Editing

Richard King en Alex Gibson voor 'Dunkirk'

Beste Soundmixing

Mark Weingarten, Gregg Landaker en Gary A. Rizzo voor 'Dunkirk'

Beste Production Design en Set Design

Paul D. Austerberry (Production Design) en Shane Vieau en Jeff Melvin (Set Design) voor 'The Shape of Water'.

Beste Buitenlandse Film

'A Fantastic Woman' van regisseur Sebastian Lelio uit Chili.

Beste vrouwelijke bijrol

Alison Jenney, voor haar rol in 'I, Tonya'.

Beste korte animatiefilm

'Dear Basketball', van Glen Keane en Koby Bryant.

Beste animatiespeelfilm

'Coco'

Beste Visuele Effecten

John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert en Richard R. Hoover voor 'Blade Runner 2049'

Beste Film Editing

Lee Smith voor 'Dunkirk'.

Beste Documentaire (kort)

'Heaven is a traffic jam on the 405' van Frank Stiefel.

Beste Live Action Korte Film

'The Silent Child'.

Beste Aangepaste Scenario

'Call Me By Your Name'

Beste Originele Scenario

'Get Out' van Jorden Peele

Beste Cinematografie

Roger Deakins voor 'Blade Runner 2049'

Andra Day en Common maakten indruk met hun nummer 'Stand Up for Something' uit de film 'Marshall', genomineerd voor een Oscar. Op het podium stonden tien activisten: Alice Brown Otter, Bana al-Abed, Bryan Stevenson, Cecile Richards, Dolores Huerta, Janet Mock, José Andrés, Nicole Hockley, Patrisse Cullors and Tarana Burke.

Beste Originele Score

Alexander Desplat voor 'The Shape of Water'.

Beste Originele Lied

Kristen Anderson-Lopez en Robert Lopez voor 'Remember Me' uit 'Coco'.

Beste Regisseur

Guillermo del Toro voor 'The Shape of Water'

Beste Mannelijke Hoofdrol

Gary Oldman voor 'Darkest Hour'.

Beste Vrouwelijke Hoofdrol

Frances McDormand voor 'Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri'

Beste Film

'The Shape of Water'