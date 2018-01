Oscarfavoriet The Shape of Water beschuldigd van plagiaat

The Shape of Water, de film van Guillermo Del Toro die genomineerd is voor dertien Oscars, is plagiaat van een toneelstuk van Paul Zindel uit 1969. Dat zeggen zijn erven, onder wie zijn zoon David, aan The Guardian.

Zindels theaterstuk Let Me Hear You Whisper gaat over een conciërge in een laboratorium. Zij begint een relatie met een dolfijn die daar gevangen zit en probeert hem te bevrijden. Het verhaal doet een beetje denken aan The Shape of Water, waarin een poetsvrouw verliefd wordt op een moerasmonster. En dat is niet de enige gelijkenis: in beide films leren de hoofdpersonages communiceren met het dier waar ze van houden. Tegelijk zijn er ook verschillen, schrijft The Guardian, die er onder meer op wijst dat het hoofdpersonage in The Shape of Water doof is en in Let Me Hear You Whisper niet.

David Zindel toont zich in een mail aan The Guardian zeker van zijn stuk. 'Veel mensen vertellen me dat ze verbaasd zijn over de duidelijke gelijkenissen. We zijn de fans van [mijn vader] dankbaar om dit onder onze aandacht te brengen.'

Producent Fox Searchlight reageerde donderdag op de beschuldigingen, die ook door verschillende socialemediagebruikers werden geuit, dat regisseur Guillermo Del Toro het stuk van Zindel gezien noch gelezen heeft. 'Hij is altijd heel open geweest als het gaat om het erkennen van zijn invloeden. Als de familie Zindel vragen heeft, zijn ze welkom voor een gesprek.'

Eerder wezen filmkijkers op de gelijkenissen tussen The Shape of Water en The Space Between Us, een Nederlandse kortfilm uit 2015 waarin een vrouw verliefd wordt op een vismens. Maar die beschuldigingen zijn van tafel geveegd door de Nederlandse Filmacademie, die de kortfilm produceerde. 'Beide films zijn op geen enkele manier aan elkaar gerelateerd', meldde de Academie na een gesprek met Del Toro.