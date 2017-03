Oorstrelende cinema: 7 heerlijke filmpodcasts

2 Heures de Perdues

Het team achter de Franstalige 2 Heures de Perdues ontleedt elke week een (vaak rampzalig slechte) film. Op geanimeerde wijze rapporteren de vrienden over hun verloren uren, waarbij ze de cinematische gedrochten in heerlijke bewoordingen schaamteloos neersabelen. Puur genot voor liefhebbers van negatieve commentaar.

Filmspotting

In Filmspotting brengen filmcritici Adam Kempenaar en Josh Larsen hun liefde voor zowel oude als nieuwe cinema aan de man. Wekelijks begint het duo met een reflectie op een net verschenen film en een occasioneel interview. Vervolgens leven de hosts zich uit in hun 'Massacre Theater', waarin ze dialoogscènes naspelen en luisteraars mogen raden welke films een gruwelijke audio-ode kregen. Eindigen doet de show gebruikelijk met een top vijf.

The Canon

In The Canon proberen Amerikaanse filmcritici Amy Nicholson en Devin Faraci uit te vogelen welke films er tot de cinema-canon behoren. Elke episode ontleden ze een mogelijke klassieker, waarna de luisteraar online kan stemmen of het besproken materiaal waardevol genoeg is om het collectieve geheugen te beklijven. De visies van Nicholson en Faraci durven wel eens te verschillen, met van tijd tot tijd heftige discussies tot gevolg.

The Dissolve

The Dissolve -ooit een van de belangrijkste cinefiele websites- kwam in 2015 om economische redenen aan haar einde: een triestig moment in filmfanheugenis. Gelukkig stierf de iconische site niet zonder de mensheid een sprankje van haar genialiteit te gunnen: gepubliceerde artikels staan nog steeds online, en The Dissolve liet daarnaast 39 afleveringen van een gelijknamige podcast na. Variétégewijs combineert de audioshow interessante discussies met spelletjes, wat resulteert in een relaas dat overstroomt van de passie voor het medium.

The Important Cinema Club

In The Important Cinema Club bespreken Will Sloan en Justin Decloux 'belangrijke' onderwerpen in de geschiedenis van de cinema. In een standaardaflevering bekijkt het komisch duo twee films van een bepaalde filmmaker of acteur, om vervolgens zijn of haar oeuvre uitvoerig van kritiek en/of lof te voorzien. De Canadese cinefielen smijten aan een recordtempo met filmtrivia, en raken 'elitaire' visies op film aan met een flinke portie -somtijds hilarische- relfrelativering.

The Next Picture Show

The Next Picture Show, een tweewekelijkse aftakking van Filmspotting, begrijpt zeer goed dat films niet in een creatief vacuüm ontstaan. De hosts bemerkten onder meer Wong Kar Wais invloed op de cinematografie van Barry Jenkins Moonlight, en bespeuren een stevige portie Jacques Demy in La La Land (Damien Chazelle). Elke analyse bestaat uit twee episodes, waarbij de eerste episode een klassieker van dichtbij aanschouwt, en de vervolgepisode die vroegere film aan een recente release linkt. De presentatoren zijn trouwens niet van de minste: het betreft hier de ex-redactie van het helaas vergane The Dissolve.

You Must Remember This

In You Must Remember This vertelt presentatrice en bedenkster Karina Longworth talloze verhalen van een vroeger Hollywood. Op creatieve wijze doet ze fragmenten uit de Amerikaanse filmgeschiedenis uit de doeken, met een zeer fijne podcast tot gevolg. Longworths nonfictief narratief is gestoeld op diepgaand onderzoek, wat haar tot een ogenschijnlijk eindeloze weetjesmachine maakt. You Must Remember This is een passieproject van een dame die niet alleen de geïnstitutionaliseerde filmindustrie in een ander licht stelt, maar daar ook ver voorbijgaat: in haar ogen (en onze oren) mogen sterren gewoon mensen zijn.