Ontdek het uitgebreide filmaanbod van MOOOV

Dit jaar wordt de focus gelegd op literatuur in films, getuige de programmatie van Natalie Portmans regiedebuut A Tale of Love and Darkness (gebaseerd op de memoires van de Israëlische auteur Amos Oz), Raoul Pecks I Am Not Your Negro en Pablo Larraíns Neruda.

Ook zullen Colombia en Caïro in de schijnwerpers gezet worden. Op verschillende locaties kunt u terecht voor de tentoonstelling van de Colombiaanse fotografe June Juno, en op 25 april is er een Colombiaanse studiedag gepland. Voor de Egyptische toets zullen Clash van Mohammed Diab en The Nile Hilton Incident van Tarik Saleh zorgen.

Naast het filmaanbod zijn er ook studiemomenten en aan film gerelateerde talks. Belgische trots Fien Troch, bekend van Kid (2012) en Home (2016), zal aan de hand van beeldfragmenten een gesprek aangaan met onder meer Maud Vanhauwaert, in ware Alleen Elvis blijft bestaan-stijl.

En dan zijn er natuurlijk nog de prijzen, uitgereikt door een internationale jury die dit jaar bestaat uit de Afghaanse regisseur Shahrbanoo Sadat (wiens Wolf and Sheep ook te zien is op deze editie van Mooov), de Palestijnse regisseur en producent Hanna Atallah, Simon Vrebos van Canvas en de Colombiaanse fotografe June Juno. Zij zullen zich van de netelige taak kwijten om een winnaar te kiezen uit de officiële selectie. De aparte competitie voor kortfilms buiten beschouwing gelaten, dingen er acht nog niet eerder in België verdeelde langspeelfilms mee naar de hoofdprijs. De kanshebbers: Apprentice (Junfeng Boo / Singapore), Big Big World (Reha Erdem / Turkije), Centaur (Aktan Arym Kubat / Kirgizië), El invierno (Emiliano Torres / Argentinië), Hotel Salvation (Shubhashish Bhutiani / Indië), La Caja Vacia (Claudia Saint-Luce / Mexico), The Wound (John Trengove / Zuid-Afrika) en Wùlu (Daouda Coulibaly / Senegal).

MEMORABEL OP MOOOV

Bar Bahr (In Between) - Maysaloun Hamoud

Met Bar Bahr (In Between) zal de Israëlische regisseur Maysaloun Hamoud MOOOV op gang trappen. Daarin volgen we drie vrouwen in hun zoektocht naar een evenwicht tussen een traditionele en een moderne levensstijl.

Pendular - Júlia Murat

In deze Portugese prent probeert een kunstenaarskoppel zich van elkaar af te scheiden door tape op de vloer van hun loft te plakken en zo hun territorium af te bakenen. Regisseur Júlia Murat schenkt haar toeschouwers een intiem liefdesportret met een sierlijke choreografie.

Añoranza - Flo Flamme

De Belgische regisseur Flo Flamme trok naar Cuba om er de mijmeringen van locals in beeld te brengen aan de vooravond van de opening van de grenzen met de Verenigde Staten. Beklijving gegarandeerd.

After the storm - Hirokazu Kore-Eda

In zijn jongste film brengt de Japanse regisseur Hirokazu Kore-Eda het verhaal van een privédetective die na de dood van zijn vader toenadering zoekt tot zijn zoon en ex-echtgenote. After the Storm is een film die gaat over de kunde van het vergeven en de wens om terug de controle te winnen over het leven.