One Direction in oorlogsplunje: wat 2017 brengt voor filmliefhebbers

Meteen na hun noirdebuut Blood Simple (1984) schreven de Coen-broers het scenario voor Suburbicon, een misdaadthriller die zich afspeelt in het Amerikaanse suburbia van de fifties. Hoewel de broertjes de regie overlaten aan George Clooney nemen we nu alvast onze deukhoed af.

***

Natalie Portman in het Chanelpakje van Jackie Kennedy? Het zit haar als gegoten, zeker in een regie van Pablo Larraín, die met Jackie een biopic over mevrouw JFK maakte die er helemaal geen is. Verwacht - in afwachting van de komst van de Trumps - een spookachtige trip door de coulissen van het Witte Huis en de bevlekte politieke geschiedenis van de VS.

***

Voorlopig geen wrekende vleermuizen of intergalactische missies meer voor Christopher Nolan. De blockbusterkoning trekt naar het front van WO II met het oorlogsepos Dunkirk. Denk Saving Private Ryan, maar dan met zout water en Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh en - jawel - Harry Styles van One Direction in soldatenplunje.

***

Met Arrival bewees Denis Villeneuve overweg te kunnen met inktvisachtige aliens, dus moeten androïden en replicants ook lukken. Dé scififilm van het jaar waar het meest naar wordt uitgekeken is dan ook niet Star Wars-episode elfendertig, en zelfs niet de liveactionadaptatie van de Japanse animeklassieker Ghost in the Shell (met ScarJo als cyberbabe!). Wel deze sequel op Blade Runner, Ridley Scotts tech-noirmeesterwerk uit 1982, met opnieuw Harrison Ford en nu ook Ryan Gosling in de hoofdrollen.

***

Zijn in Cannes bekroonde hysterieaanval Juste la fin du monde was dan toch om te lachen want Canadees goudhaantje Xavier Dolan heeft alweer een nieuwe film klaar, zijn eerste in het Engels: het suspensedrama The Death and Life of John F. Donovan, over een acteur (Kit Harington) die door een roddeljournaliste (Jessica Chastain) van pedofilie wordt beschuldigd.

***

Veel is er over Happy End, de nieuwe film van Michael Haneke, voorlopig niet bekend. Behalve dat net als in zijn vorige uppercut Amour zowel Isabelle Huppert als Jean-Louis Trintignant meespeelt, dat de vluchtelingencrisis op de achtergrond woedt, en dat je de titel met een korrel, en allicht een grote zak, zout moet nemen.

***

Ook methodbeest Joaquin Phoenix wordt nog eens op doek losgelaten in The Sisters Brothers, naar de gelijknamige roman van Patrick DeWitt over twee moordende broers (Phoenix en John C. Reilly) die een goudzoeker achtervolgen in Oregon anno 1850. Aan Jacques Audiard, de Franse meester achter Un prophète, De rouille et d'os en Dheepan om Phoenix te temmen.

***

Indien Audiard daar niet in slaagt, mag Lynne Ramsey het proberen. De Schotse regisseuse van We Need to Talk About Kevin voert Phoenix namelijk ook op in You Were Never Really Here, een drama over een oorlogsveteraan die een meisje uit de prostitutie tracht te redden. Joaquin goes Travis Bickle.

***

Excentriek genie Paul Thomas Anderson slaat na het magistrale There Will Be Blood opnieuw de handen in elkaar met Daniel Day-Lewis voor een voorlopig nog titelloos drama over de modewereld van de jaren vijftig. There will be fashion!

***

Met Carol leverde hij de beste film van 2016 af, en dit jaar hoopt Todd Haynes dat kunstje nog eens over te doen met Wonderstruck, waarin het verhaal van een jong meisje uit het New York van de jaren twintig wordt verweven met dat van een doof jongetje uit de jaren zeventig.