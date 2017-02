Of hoe het op Valentijn eens anders mag zijn: vijf ongewone filmromances

Being John Malkovich (1999, Spike Jonze)

Kneusjesachtige poppenspeler Craig vindt op zijn nieuwe werkplek een portaal dat rechtstreeks naar het brein van acteur John Malkovich leidt. Samen met zijn niet onknappe collega Maxine - voor wie hij gevoelens koestert - begint hij een lucratief handeltje rond de immersieve being-John-Malkovich-ervaring. Craig is echter niet de enige met een zwak hart voor Maxine: zijn bloedeigen vrouw Lotte wenst ook maar al te graag de lakens te delen met Craigs partner in crime. Terwijl Maxine aanpapt met de werkelijke John Malkovich, bezoekt Lotte het brein van die laatste, en hebben de twee seks vía het lichaam van de acteur. Wanneer Craig beseft wat de twee dames in hun schild voeren, reduceert hij Malkovich tot een van zijn marionetten.

Jules et Jim (1962, François Truffaut)

Jules et Jim begint enkele weken voor het uitbreken van de eerste Wereldoorlog. Beste makkers Jules - een Oostenrijker - en Jim - een Fransman - verlangen allebei naar dezelfde vrouw: de speelse maar grillige Cathérine. Uiteindelijk trouwt Jules met haar, en verhuist het duo naar Oostenrijk. De twee mannen belanden vervolgens aan het front, strijdend voor de verschillende partijen. Na de oorlog trekt Jim zelf naar Oostenrijk, waar hij ontdekt dat het niet langer botert tussen Jules en Cathérine. De Fransman papt vervolgens zelf aan met de vrouw van zijn beste vriend, waarna de twee huwen. De gepijnigde Jules, die bang is om Jim en Cathérine te verliezen, stelt voor samen de chalet te bewonen. Het drietal kent er kortelings een gelukkig bestaan, maar de gemoederen verhitten al snel.

The Handmaiden (2016, Park Chan-wook)

In deze erotische thriller krijgt zakkenrolster Sookie een undercoverjob als dienstmeid van de rijke en van de buitenwereld geïsoleerde Lady Hideko. Ze werkt in opdracht van de pseudo-aristocratische Fujiwara, die Hideko's hand - en haar fortuin - najaagt. Hij huurde Sookie in om de naïeve Hideko in zijn armen drijven, waarna hij de rijke dame zou huwen, om haar vervolgens in een gekkenhuis te dumpen. Zijn plan valt echter in het water wanneer Sookie en Hideko gevoelens voor elkaar krijgen.

The Lobster (2015, Yorgos Lanthimos)

In de dystopische wereld van The Lobster krijgen singles 45 dagen om een partner te vinden in een speciaal daarvoor opgericht hotel (annex gevangenis). Indien een individu faalt in dat opzet, ondergaat hij of zij een verplichte transformatie tot een dier naar keuze. In hun extreem geïnstitutionaliseerde queeste naar de liefde zoeken de singles wanhopig naar vergezochte gelijkenissen, om via die weg een soulmateschap te forceren. Hoofdpersonage David veinst aanvankelijk een nogal ver gedreven harteloosheid om te kunnen matchen met een uiterst antipathieke dame. Tijdens hun relatieproefperiode foltert de vrouw Davids hond - ooit zijn broer - tot de dood, waarna David haar transformeert tot een niet nader gespecifieerd dier. Hij vlucht vervolgens het bos in en sluit zich aan bij een troep loners, die al even strenge regels hanteren als de hoteluitbaters. Zo zijn onder meer relaties uit den boze. Nogal jammerlijk voor de kortzichtige David, die zijn oog liet vallen op een slechtziende mede-loner.

Y tu mamá también (2001, Alfonso Cuarón)

Mexicaanse tienerjongens Julio en Tenoch verzeilen op roadtrip met een niet onknappe vrouw. Meer nog: het is de niet onknappe vrouw van Tenochs neef. De jongens spreken over een onbestaand, afgezonderd strand en willen haar maar al te graag meenemen. Wanneer ze ontdekt dat haar man haar bedriegt, stemt ze toe. Wat volgt is een leerrijke tocht vol seks, drugs, overspel en levenswijsheden.