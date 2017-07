Nog twee jaar wachten op de nieuwe Bond... maar wie speelt 007?

Op 8 november 2019 zal de wereld kennismaken met een nieuwe film over James Bond. Dan komt de film in de VS uit. Wanneer die bij ons te zien zal zijn, is nog niet geweten. Het zal alweer de 25ste prent zijn rond de wereldberoemde geheim agent en volgt vier jaar na de vorige film, Spectre.

Neal Purvis en Robert Wade zullen zoals altijd het scenarion schrijven en ook producersveteranen Michael G. Wilson en Barbara Broccoli blijven op post.

Wie er zal meespelen, wordt 'op een later tijdstip bekendgemaakt'. Opvallend is wel dat The New York Times zich op twee bronnen beroept om te zeggen dat Daniel Craig de rol van James Bond weer voor zijn rekening zal nemen. In eerdere interviews zei hij dat hij 'liever zijn polsen zou oversnijden' dan dat hij Bond nog eens zou vertolken, maar later klonk het dat hij oververmoeid was toen hij die uitspraak deed.