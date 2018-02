New York vervolgt Harvey Weinstein en wil verkoop bedrijf tegenhouden

De procureur-generaal van New York vervolgt de voormalige Hollywoodproducer Harvey Weinstein na verschillende beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. 'Een onderzoek van vier maanden heeft nieuwe en schandelijke voorbeelden van seksueel wangedrag blootgelegd', luidt het in een mededeling die zondag werd verspreid. Er kwamen volgens de mededeling ook 'nieuwe en uitgebreide beschuldigingen' van 'gewelddadige en uitbuitende mishandeling van zijn personeel'.

'Werknemers niet beschermd'

De aanklacht bevat meerdere getuigenissen van voormalige werknemers over ongewenste intimiteiten, intimidatie en ander wangedrag door Weinstein, die in oktober al werd ontslagen door zijn bedrijf.

Concreet worden Harvey Weinstein, The Weinstein Company en Robert Weinstein (medeoprichter en CEO van het bedrijf) door procureur-generaal Eric T. Schneiderman vervolgd wegens 'flagrante schendingen van de burgerrechten, mensenrechten en arbeidsrechten'. The Weinstein Company en Robert Weinstein worden aangeklaagd omdat ze 'herhaaldelijk de wetten van New York hebben gebroken door hun werknemers niet te beschermen tegen diepgaande ongewenste intimiteiten, intimidatie en discriminatie', zegt Schneiderman.

Verkoop

De aanklacht betekent een hinderpaal voor de geplande verkoop van Weinsteins studio. Een deal ter waarde van 500 miljoen dollar (408 miljoen euro) lag volgens The New York Times zondag ter ondertekening voor, en de timing van de procureur-generaal is er volgens de krant op gericht die verkoop ten minste tijdelijk tegen te houden.

'Elke verkoop van The Weinstein Company moet een vergoeding voor de slachtoffers bevatten en garanderen dat werknemers in de toekomst beschermd worden en dat noch daders, noch enablers ten onrechte worden verrijkt', stelt Schneiderman in zijn mededeling.