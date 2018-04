Netflix laat Cannes definitief links liggen: 'Vrezen voor onrespectvolle behandeling'

Op het 71ste filmfestival van Cannes zal geen enkele Netflix-film te zien zijn, ook niet buiten competitie. De streaminggigant heeft laten weten dat ze al haar inzendingen terugtrekt. In totaal gaat het om vijf films, waaronder Norway, de film van Paul Greengrass over Anders Behring Breivik en Roma, de nieuwe van Alfonso 'Gravity' Cuarón. Ook de Orson Welles-documentaire They'll Love Me When I'm Dead en een nieuwe versie van Welles' nooit afgewerkte The Other Side of the Wind zullen de Croisette niet halen.

De beslissing komt er nadat de organisatie van Cannes besliste dat films van streamingdiensten niet langer kunnen meedingen naar de Gouden Palm. 'Ik dacht dat ik Netflix kon overtuigen om hun films in de bioscopen uit te brengen, maar zij weigerden', zei festivaldirecteur Thierry Frémaux daar toen over. Netflix wilde de brokken nog lijmen door korte screeningperiodes te organiseren die samenvielen met de release via het platform, maar een oplossing kwam er niet uit de bus.

Open oorlog

Ted Sarandos, creatief hoofd van Netflix, legt de beslissing van zijn bedrijf uit in een interview met Variety. 'Dit was niet onze beslissing. Wij willen dat onze films op dezelfde manier behandeld worden als die van elke andere filmmaker. Het risico bestaat dat onze films en filmmakers onrespectvol zullen worden behandeld op het festival. De toon is gezet. We moedigen Cannes aan om de mondiale cinemagemeenschap weer te vervoegen en onze filmmakers opnieuw te verwelkomen.'

In datzelfde interview sneert Sarandos ook een paar keer naar de conservatieve reflexen van directeur Frémaux en zijn team, die ook selfies van het festival willen bannen. 'Geen toeval', Sarandos. 'Ik weet niet welke andere media-innovaties Thierry nog wil verbieden.'

'We hebben een voorstel gedaan voor twee films, een binnen en een buiten competitie', reageert Thierry Frémaux. 'Netflix wilde de films niet uitbrengen in de bioscoop, dus kunnen ze niet in competitie zijn. Punt.'

'Toen er Netflixfilms in Cannes waren, kregen we in kritiek. Nu zijn ze er niet en krijgen we ook kritiek', gaat hij verder. Voor Frémaux is dit niet het einde van het debat: 'Netflix is welkom. We doen een oproep aan Ted Sarandos: kom terug, laat ons praten.'

De open oorlog tussen Cannes en Netflix houdt al meer dan een jaar aan. Vorig jaar had het streamingplatform twee films in competitie, Noah Baumbachs familiekroniek The Meyerowitz Stories en avonturenfilm Okja van Bong Joon-ho. Het probleem met die inzendingen was dat Netflix de films niet in de Franse cinema's wilde uitbrengen, terwijl de inkomsten van die bioscopen cruciaal zijn om de Franse filmcultuur te financieren en dus in leven te houden. Toen al hing een wijziging van het festivalreglement in de lucht.