Netflix: 'Cannes wordt nu minder attractief voor ons'

Ted Sarandos, de chief content officer van Netflix, heeft gereageerd op de heisa tussen zijn bedrijf en het filmfestival van Cannes. Het festival weigert vanaf volgend jaar namelijk om films in de officiële competitie op te nemen die geen Franse bioscooprelease krijgen. Dat is een reactie op de Netflixfilms Okja en The Meyerowitz Stories, die enkel in Amerikaanse cinema's uitkomen. In Frankrijk mogen films daarnaast pas gestreamd worden als ze drie jaar geleden in de bioscoop waren te zien.

Dit vindt onze filmman in Cannes van Okja: 'Een scifishow in het foute formaat'

Toen Variety Sarandos vroeg of Netflix nog terugkomt naar Cannes met films buiten competitie, antwoordde hij eerst meteen 'nee', waaraan hij toevoegde: 'Het zou minder attractief zijn, omdat het onze festivalstrategie wereldwijd zou aantasten.'

Hij voegde eraan toe dat Netflix wel welkom is op de festivals van Venetië en Toronto. 'Films moeten beoordeeld worden op hun artistieke kwaliteiten, niet op hun commerciële. Ik wil niet dat onze filmmakers worden uitgesloten als ze een andere keuze maken qua distributie. Frankrijk is de enige plaats in de wereld die zulke strikte regels heeft over releases.'

Er kon ook een grapje af: 'Cannes houdt van schandaaltjes en dit heet l'affaire de Netflix.'