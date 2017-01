Na het interview: het geld voor Robbe De Hert kabbelt binnen

Vorige week bleek dat het niet goed ging met Robe De Hert, het inmiddels 74-jarige enfant terrible van de Belgische cinema. Hij stelde in een interview met Dag Allemaal dat hij zijn recentste project, 'Hollywoord aan de Schelde', niet kon afwerken door geldproblemen. Daarop besloot Sven Heusequin een crowdfundingcampagne op te starten. Tijd voor een update van de daarop volgende gebeurtenissen.

De crowdfunding

De campagne die werd opgestart door student Sven Heusequin, bracht intussen bijna 40.000 euro in het laatje. Het beoogde bedrag is 100.000 euro. Daarmee zou De Hert zijn 'Hollywood aan de Schelde' kunnen afwerken en een "menswaardige oude dag kunnen krijgen". Opvallend was dat Heusequin en De Hert geen connectie hadden, maar dat de student het idee kreeg de crowdfunding op te starten

Het VAF

Het Vlaams Audiovisueel fonds reageerde meteen na het bewuste interview al dat De Hert wel degelijk steun heeft ontvangen. In 2006 schonk de instelling 50.000 euro postproductiesteun voor 'Hollywood aan de Schelde', waarvan al 40.000 euro uitbetaald werd. Ook de tv-reeks waarvan die film een spin-off zou worden, kreeg in 2001 al 125.000 euro steun van het VAF. De uitbetaalde bedragen werden nooit teruggevorderd door het VAF toen de film niet af raakt, volgens De Morgen omdat de instelling rekening hield met de "toen al precaire situatie" van de regisseur. Nog in De Morgen zegt het VAF te hopen "de rest van het beloofde bedrag nog te kunnen uitbetalen, zodat Vlaanderen deze film te zien krijgt".

Benefietavond

Op zaterdag 13 mei vindt in de Arenbergschouwburg in Antwerpen een benefietavond plaats voor Robbe De Hert. De organisatie is in handen van regisseur Kris Verdonck, voormalig VUB-directeur Jim van Leemput en Marc Mortier, een assistent van De Hert.

Tal van muzikanten, acteurs, dichters en andere artiesten hebben al hun medewerking beloofd. Zo zeiden Stef Kamil Carlens, Vitalski en Filip Jordens al toe. Ook enkele oude, zelden vertoonde films zoals 'De Bom' en 'SOS Fonske' van De Hert zullen er te zien zijn, net als een expo met filmaffiches en stills.