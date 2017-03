MOOOV Filmfestival focust op Colombiaanse cinema

Vanaf 18 april kunnen cinefielen opnieuw twee weken lang acht locaties in Vlaanderen afschuimen om hun blik op de wereld te verruimen. MOOOV vindt net als vorig jaar plaats in Beringen, Brugge, Dilbeek, Genk, Lier, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.

De focus ligt deze editie op Colombia. Zo is er de langspeelfilm 'Pariente' die zich afspeelt tegen de achtergrond van 's burgeroorlog dat het land al jarenlang teistert, net als de korte animatiefilm 'Mitu'. De Colombiaanse fotografe June Juno, die ook naar Vlaanderen afzakt, leverde het affichebeeld van het festival. Op verschillende locaties zal er ook een expo van haar werk te zien zijn.

Ook films waarin literatuur een hoofdrol vervult, staan dit jaar in de spotlights. Dat kunnen producties zijn over bestaande schrijvers, zoals in 'A Tale of Love and Darkness', het regiedebuut van Natalie Portman naar de memoires van Amos Oz of 'I Am Not Your Negro', waarin Raoul Peck het onvoltooid werk verfilmt over de drie vermoorde vrienden van schrijver James Baldwin.

Maar ook fictieve schrijvers passeren de revue, zoals in het humoristische 'El Ciudadano Ilustre', waarvoor hoofdrolspeler Oscar Martínez de prijs voor beste acteur kreeg tijdens het afgelopen Filmfestival van Venetië.

Mooov opent dit jaar met de Israëlische film 'Bar Bahr' (In Between) van regisseuse Maysaloun Hamoud, over drie Palestijnse vrouwen die een flat in Tel Aviv delen en balanceren tussen traditie en modernisme, tussen vrijheid en trouw. De film won verschillende prijzen op de filmfestivals van Toronto en San Sebastian.

Het volledige programma wordt later deze maand bekendgemaakt.

Onder de noemer Cult!Live mag een band traditiegetrouw een nieuwe soundtrack componeren voor een cultfilm, en het resultaat ook live spelen in een bioscoopzaal tijdens het festival. Komende editie gaan de Gentenaars van The Black Heart Rebellion de Iraanse vampierenwestern 'A Girl Walks Home Alone At Night' van Ana Lily Amirpour onder handen.