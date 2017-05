Moeten Russen binnenkort meer betalen voor Hollywoodfilms?

'Op dit moment kost een kaartje in de Russische bioscopen voor een Hollywoodfilm evenveel als eentje voor een Russische film, 252 roebel (3,95 euro, nvdr.). Dat is fout.' Aan het woord is Vladimir Medinsky, de Russische minister van Cultuur. Hij stelt voor om de prijs voor Amerikaanse films op te trekken en met de opbrengst de noodlijdende filmindustrie te steunen, schrijven de BBC, The Hollywood Reporter en International Business Times. Hoeveel duurder die tickets dan moeten zijn, is niet duidelijk.

Aan het Russische parlement vertelde hij dat het volledige overheidsbudget voor de Russische filmindustrie ongeveer de helft was van het budget voor The Fast and The Furious. Om een idee te geven: aan de eerste film uit de autofranchise werd 38 miljoen dollar uitgegeven, wat aan de huidige wisselkoers ongeveer 33,9 miljoen euro is. Eerder klaagde parlementslid en regisseur Vladimir Portko dat het ministerie van Cultuur 35 miljoen roebel in cinema kan investeren (540 000 euro), terwijl het budget van een gemiddelde Hollywoodfilm volgens hem op 12 miljoen dollar (10 miljoen euro) ligt.

Volgens Bortko verschenen er vorig meer dan 150 Russische films in de Russische bioscopen, maar trokken zij maar 18 procent van het publiek. In 2015 konden 25 Belgische films amper 10 procent van het cinemapubliek voor zich winnen.

Recent lanceerde de Russische regering volgens The Hollywood Reporter nog nieuwe regels om de staatssteun voor films te verdelen.