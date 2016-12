Michèle Morgan overleden - de actrice 'met die ogen'

Michèle Morgan geldt als een van de grootste Franse actrices van de 20ste eeuw. De actrice won onder meer een César, en heeft ook een ster op de Hollywood Walk of Fame.

De actrice werd op het einde van de jaren 30 bekend voor haar rol in "Le Quai des brumes" van Marcel Carné.

Misschien het bekendste moment in die film komt er wanneer Jean Gabin zegt: "T'as d'beaux yeux, tu sais".

Waarom Morgan repliceert: "Embrassez-moi".

En Gabin zoent haar inderdaad.

Dat was zwoel voor 1938, en de film wees op de kwaliteit bij Morgan die meest tot de verbeelding sprak: haar ogen.

Toen ze in 1977 haar mémoires publiceerde, kregen die de titel mee: Avec ces yeux-là (Met die ogen).

Het leek alsof ze was blijven steken in dat moment van Le Quai des brumes, schrijft Le Monde in zijn in memoriam, maar tegelijk toonde dat moment haar als "een vrouw met een uitgesproken seksualiteit, die haar verlangens toonde", een "vrouw die de debatten leidde".

En het bleef niet bij die ene suksesfilm.

Morgan was de eerste actrice die de prijs voor beste vrouwelijke vertolking won op het filmfestival van Cannes. Ze kreeg die prijs in 1946 voor haar rol in "La symphonie pastorale" van Jean Delannoy. Michèle Morgan, in haar tijd hét toonbeeld van de Franse glamour, werd ook 10 keer door het publiek verkozen tot "meest populaire Franse actrice".

Ze wordt vrijdag herdacht in Neuilly-sur-Seine, nabij Parijs. Nadien wordt ze in de hoofdstad begraven.

(Belga/RR)