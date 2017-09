Makers van King of the Belgians werken aan opvolger

Acht internationale prijzen en zestig festivalselecties, van Venetië over Hamburg tot Gent: het palmares van King of the Belgians van Jessica Woodworth en Peter Brosens is zonder meer indrukwekkend. In de film herontdekt de ingedommelde Belgische vorst Nicolas III (Peter Van den Begin) het leven en zichzelf.

Brosens en Woodworth werken nu aan een opvolger, schrijft filmsite Cinevox, met dezelfde cast. In The Barefoot Emperor, zoals de film zal heten, ontdekt Nicolas III na een incident dat zijn rijk, en meteen ook de Europese Unie, uit elkaar zijn gevallen. Qua stijl willen de twee regisseurs weer in de richting gaan van hun eerste, visueel uitgepuurde films Khodak, Altiplano en Het vijfde seizoen.

De opnames vinden in Kroatië plaats en staan gepland voor het najaar van 2018. Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) zal de film steunen. Nochtans was de financiering van King of the Belgians 'een lijdensweg', vertelden Brosens en Woodworth in Knack Focus. 'We hebben het project drie keer moeten indienen bij het VAF. Niet omdat ze het niet goed vonden, maar de ondertoon was: schoenmaker blijf bij je leest, komedie is niets voor jullie.'