Leonardo DiCaprio strikt hoofdrol in verfilming van 'The Black Hand'

'The Black Hand', zoals de misdadigers zich lieten noemen, is een waargebeurd verhaal, naar het - nog te verschijnen - boek 'The Black Hand: The Epic War Between a Brilliant Detective and the Deadliest Secret Society in American History' van de New Yorkse auteur Stephan Talty. Dat meldt Variety. Filmstudio Paramount kocht de filmrechten.

De criminele bende emigreerde van Italië naar de VS, waar ze mensen ontvoerden en geld afpersten van hun families. De meeste feiten vonden plaats in de zomer van 1903. Joe Petrosino, met de bijnaam 'de Italiaanse Sherlock Holmes', gaat de bende achterna.

DiCaprio zal de prent produceren via zijn bedrijf Appian Way en neemt ook een hoofdrol voor zijn rekening. Wie in de regiestoel kruipt, is voorlopig niet bekend.