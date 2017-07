Le Fidèle, nieuwe film van Michaël Roskam, gaat in wereldpremière in Venetië

Le Fidèle, de derde speelfilm van Michaël R. Roskam, heeft een uitnodiging op zak voor de Officiële Selectie van het Filmfestival van Venetië. De film krijgt er zijn wereldpremière Dat meldt het Vlaams Audiovisueel Fonds.

'Aangezien Le Fidèleeen liefdesverhaal is, heb ik altijd stiekem gehoopt op een selectie in Venetië, meer dan waar ook', zegt Michaël R. Roskam in een eerste reactie. 'De stad van de liefde en van één van de belangrijkste festivals ter wereld... Daar de wereldpremière mogen vieren, is gewoonweg fantastisch!'

In de romantische neo-noir brengt Roskam Matthias Schoenaerts en de Franse actrice Adèle Exarchopoulos (La Vie d'Adèle) samen in een donkere liefdestragedie tegen de achtergrond van het beruchte Belgische gangstermilieu.

Aan de camera staat, net als bij Rundskop,Nicolas Karakatsanis, die gekend is om zijn donkere stijl. Toch wordt het geen compleet duistere film, zo blijkt ook uit de trailer. 'De sfeer die het begin vanLe fidèlemoet opwekken, omschrijven Nicolas en ik als 'Brussels Riviera'. Iets tussen onze hoofdstad en de Côte d'Azur. Klinkt misschien raar om Brussel ook met veel licht en kleur in beeld te brengen, maar deze stad is minder grijs dan je denkt.'

Er zullen nog Belgen te spotten zijn in Venetië. Dat Fien Troch in de jury zit, schreven we eerder al. Daarnaast mogen Kevin Janssens, Tibo Vandenborre en Johan Leysen naar het Lido voor hun bijdrage aan Tueurs. Matthias Schoenaerts zit naast Le Fidèle ook in Souls At Night, Sam Louwyck voor Les garçons sauvages.

Het Filmfestival van Venetië vindt plaats van 30 augustus tot en met 9 september.