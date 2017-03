"Le Ciel Flamand" wint prijs voor Beste Film op Internationaal Filmfestival in Aubagne

In zijn tweede film zoomt Monsaert, regisseur van het internationaal gelauwerde "Offline", in op de levens van drie generaties vrouwen. Monique en haar dochter Sylvie baten een baanbordeel uit op de grens van West-Vlaanderen en Frankrijk. Eline, het 6-jarige dochtertje van Sylvie, is gefascineerd door de mysterieuze werkplek van haar mama en oma, waar ze nooit binnen mag. Een dramatische gebeurtenis plaatst de zekerheden in hun levens op een helling en zet de familiebanden onder druk.

In de hoofdrollen zien we onder meer Sara Vertongen en haar dochter Esra Vandenbussche, Ingrid De Vos en Wim Willaert. David Williamson tekende voor de fotografie, met Alain Dessauvage als monteur.

De film ging in 2016 in wereldpremière op het Toronto International Film Festival. Na tussenstops op de festivals van San Sebastian en Londen, was hij in België in aanloop van zijn bioscooprelease te zien op het Film Fest Gent.