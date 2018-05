Lars Von Trier serveert intellectuele horror-spielerei in 'The House that Jack Built'

Zeven jaar nadat hij in Cannes zijn sympathie voor Hitler betuigde tijdens de persconferentie van Melancholia, en daarop door het festival als persona non grata van de Croisette werd gebonjourd, is bad boy Lars Von Trier eindelijk back in town. En dat met het portret van een seriemoordenaar uit de seventies die - we citeren gekke Lars - 'het idee viert dat het leven betekenisloos en kwaadaardig is.'

