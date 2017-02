'Laat u niet verleiden door de jubelende recensies van 'La La Land': uw teleurstelling zou groot zijn'

Als het over musicals gaat, lijken er twee mensensoorten te zijn. De eerste soort gaat er prat op dat ze musicals haat. Tijdens gesprekken maken ze met plezier telkens dezelfde neerbuigende opmerking over het genre - meestal met een nog beroerdere onderbouwing dan die waarvan de gemiddelde islamofoob zich bedient. Dat snobisme is onbegrijpelijk, want er zijn geweldige musicals geschreven. De Amerikaan Stephen Sondheim is bijvoorbeeld een meesterlijke, geestige componist-schrijver. In de Lage Landen maakte Annie M.G. Schmi...