'La La Land' evenaart record met 14 Oscarnominaties

La La Land van Damien Chazelle heeft 14 Oscarnominaties op zak, waaronder beste film, beste acteur (Ryan Gosling), beste actrice (Emma Stone), beste scenario en beste soundtrack. Dat is een record: de enige twee films die ooit zo goed scoorden, waren All About Eve (1950) en Titanic (1997).

Twee films hebben acht nominaties: Arrival (Denis Villeneuve) en Moonlight (Barry Jenkins).

Binnen de acteercategorieën zijn zes acteurs genomineerd die al eens beste acteur of actrice werden: Denzel Washington, Jeff Bridges, Natalie Portman, Meryl Streep, Nicole Kidman en Octavia Spencer.

De Oscaruitreiking vindt plaat op 26 februari. Jimmy Kimmel presenteert de uitreiking

Dadelijk meer.

Beste film

Arrival

Hacksaw Ridge

Hidden Figures

Lion

Fences

Hell or High Water

La La Land

Manchester by the Sea

Moonlight

Beste regisseur

Denis Villeneuve (Arrival)

Mel Gibson (Hacksaw Ridge)

Damien Chazelle (La La Land)

Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea)

Barry Jenkins (Moonlight)

Beste mannelijke hoofdrol

Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)

Ryan Gosling (La La Land)

Viggo Mortensen (Captain Fantastic)

Denzel Washington (Fences)

Beste vrouwelijke hoofdrol

Isabelle Huppert (Elle)

Ruth Negga (Loving)

Nathalie Portman (Jackie)

Emma Stone (La La Land)

Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)

Beste mannelijke bijrol

Maherhala Ali (Moonlight)

Jeff Bridges (Hell or High Water)

Lucas Hedges (Manchester of The Sea)

Dev Patel (Lion)

Michael Shannon (Nocturnal Animals)

Beste vrouwelijke bijrol

Viola Davis (Fences)

Naomie Harris (Moonlight)

Nicole Kidman (Lion)

Octavia Spencer (Hidden Figures)

Michelle Williams (Manchester By the Sea)

Beste scenario

Hell or High Water

La La Land

The Lobster

Manchester by the Sea

20th Century Woman

Beste niet-Engelstalige film

Land of Mine

A Man Called Ove

The Salesman

Tanna

Toni Erdmann

Beste soundtrack

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers