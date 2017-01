'La La La Land' grote winnaar op Golden Globes

Op de 74ste editie van de Golden Globes is 'La La Land' in de nacht van zondag op maandag in Los Angeles uitgeroepen tot de beste musicalfilm of komedie.

Met die belangrijke prijs wist de musical de laatste van zijn zeven nominaties te verzilveren. Daarmee is 'La La Land' voortaan de film met de meeste Globes. Het vorige record werd gedeeld door 'One Flew Over the Cuckoo's Nest' en 'Midnight Express', elk goed voor zes Golden Globes.

Ryan Gosling en Emma Stone kregen de prijs voor respectievelijk de beste acteur en actrice in een musical of komedie. Damien Chazelle werd gekroond tot beste regisseur, en daarnaast ging de film ook met de Golden Globe voor beste soundtrack, beste lied en beste scenarist aan de haal.

Drama

De film 'Moonlight' kreeg de prijs van beste dramafilm. De indie-film van regisseur Barry Jenkins, over een Afro-Amerikaanse tienerjongen in Florida, won het van 'Manchester by the Sea', 'Hacksaw Ridge', 'Lion' en 'Hell or High Water'. '

Casey Affleck kreeg de prijs voor beste drama-acteur voor zijn rol van conciërge in 'Manchester by the Sea'. De broer van acteur en regisseur Ben Affleck haalde het van Joel Edgerton ('Loving'), Andrew Garfield ('Hacksaw Ridge'), Viggo Mortensen ('Captain Fantastic'), en Denzel Washington ('Fences').

De prijs voor beste drama-actrice ging verrassend naar de Franse Isabelle Huppert, voor haar rol in de thriller 'Elle' van de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven. Zij speelt in de film een vrouw die na een verkrachting op zoek gaat naar de dader. Huppert versloeg hiermee favoriet Natalie Portman, die in Jackie presidentsvrouw Jackie Kennedy vertolkt.

Eerder won Verhoeven zelf ook het beeldje voor beste buitenlandse film. Ook deze prijs was onverwacht, aangezien de Duitse komedie Toni Erdmann de favoriet was. De bekroningen voor Elle lijken een sneer te zijn naar de Oscars. Veel filmkenners en fans maakten zich heel boos dat Elle, dat ingestuurd was als Franse bijdrage, niet op de shortlist belandde.