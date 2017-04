Kunstenares Tine Guns debuteert als regisseur: 'Een lineair verhaal vertellen? Het zit niet in mij'

Wie af en toe eens de televisie aanzet, zou kunnen denken dat het protest terug van weggeweest is. Trump, seksisme, autoritaire regimes: er was de voorbije jaren genoeg om de straat voor op te komen. Hét icoon van de hedendaagse protestcultuur is misschien wel het masker. In Oekraïne wilde een lookalike van Darth Vader president worden, in Brazilië werden protesten geleid door een Batmanfiguur. Waarom deze carnaveleske strategieën zo prominent aanwezig zijn, vraagt beeldend kunstenares Tine Guns zich af in haar debuutfilm To Each His Own Mask, en of ze wel werken.

