'Kong: Skull Island': gorilla in de mist

Er schuilt een puur cinefiel genoegen in een grote gorilla luchtvaartuigen tegen de grond te zien slaan. Regisseur Jordan Vogt-Roberts schenkt dat genoegen al in het eerste kwartier van zijn remake van King Kong waarin een groep wetenschappers met een militair escorte naar de natuurlijke habitat van de uit de kluiten gewassen aap trekt. Daarna is het onmiddellijk uit met de cinefiele pret. Met pret tout court.

...