Knack Focus presenteert dag vol topcinema op Film Fest Gent

Op zaterdag 14 oktober organiseert Knack Focus zijn jaarlijkse filmdag om Film Fest Gent. De bezoekers krijgen vijf films te zien, de eerste om 9.30 uur, de laatste om 19.30 uur.

Welke films er te zien zullen zijn, is zoals elk jaar een verrassing, maar wie programmator en Knack Focus-filmman Dave Mestdach kent, is er gerust in. Vorig jaar zette hij onder meer Home van Fien Troch en Jackie van Pablo Lorraín op het menu.

'Op de Knack Focus Filmdag zetten we in op auteurscinema, gemaakt door regisseurs met een visie op mens, maatschappij en vooral op cinema zelf', vatte Mestdach het vorig jaar samen, toen maar liefst 380 filmfans de weg naar Gent vonden.

Wilt u er dit jaar zelf bij zijn? Schrijf u dan in op knack.be/focusfilmdag. Voor de vijf films, inclusief verwelkoming met koffie en lunch, betaalt u 55 euro.